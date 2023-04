Apple rajoute 200 millions pour atteindre la neutralité carbone

Restore Fund phase 2

200 nouveaux millions

Avec un tel projet, c’est bien évidemment Lisa Jackson -Apple’s VP of Environment, Policy, and Social Initiatives- qui prend la parole et qui indique que le Fonds de restauration est une approche d'investissement innovante qui génère des avantages réels et mesurables pour la planète, tout en visant à générer un rendement financier. La voie vers une économie neutre en carbone nécessite une décarbonation profonde associée à une élimination responsable du carbone, et une innovation comme celle-ci peut aider à accélérer le rythme des progrès .

Lancée en 2021, avec Conservation International et Goldman Sachs à l'approche de la Journée de la Terre, cette initiative avait pour ambition d’éliminer les émissions de carbone (unique en son genre).A l’époque, le but était d'investir dans des projets forestiers pour éliminer le carbone de l'atmosphère, tout en générant un retour financier pour les investisseurs.Ce fonds de 200 millions de dollars, lancé avec Conservation International et Goldman Sachs, visait ainsi à, soit la quantité de carburant utilisée par plus de 200 000 véhicules de tourisme. Mais Apple souhaitait également convaincre d'autres investisseurs deÀ présent le projet est de faire croitre leavec des moyens supplémentaires, y compris de nouveaux investissements et projets verts.Ce portefeuille de projets entend supprimer un million supplémentaire de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an, mais aussi de générer un rendement financier pour les investisseurs.Du côté des premiers 200 millions, Apple précise qu’ils ont été bien utilisés,. Ce sont ces projets qui devraient éliminer le million de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l'atmosphère par an d'ici 2025.