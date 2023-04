ARVR : pas d'Apple Glasses avant 2025 ou 2026

Un report jusqu'en 2025 au mieux !

Des difficultés techniques ?

Quelles différences avec le casque ARVR ?

indéfiniment

Cette semaine,, proposant des informations sur la chaîne d'approvisionnement quasiment tous les jours.Ces dernières s'appuient sur des composants beaucoup plus fins et n'auraient pas besoin d'être déplacées / actionnées mécaniquement pour effectuer la mise au point.D'après Ming-Chi Kuo, cette technologie pourrait entrer en production de masse. En cas de succès, elle serait. A ce moment, on pourrait enfin l'envisager pour les lunettes !Selon les dernières rumeurs, le très bien informé Mark Gurman avait lâché un petit pavé dans la mare en janvier dernier . Apple aurait. Elle n'aurait pas été en mesure de développer le matériel nécessaire pour produire un produit à la fois portable, léger, qui aurait la puissance d'un iPhone et une autonomie suffisante pour le faire fonctionner.D'autres moins optimistes estiment que le développement des lunettes en serait à un stade beaucoup plus précoce et. Toutefois, un important travail aurait commencé l'année dernière mais, à l'époque, l'objectif était de lancer le produit en 2024 Pour rappel,. Similaires aux Google Glasses, elles seraient en mesure de passer -avec une grande fluidité- entre réalité augmentée et virtuelle pour offrir une expérience innovante. Elles fourniraient des informations numériques, qui se superposerait sur le monde réel. Il ne s'agirait pas de proposer une expérience virtuelle immersive comme pour un casque AR/VR.Selon le baromètre des rumeurs, ce dernier pourrait être tout aussi puissant que celui des Mac M1, et ce, afin de permettre au produit de fonctionner indépendamment de l'iPhone, voir de remplacer celui-ci !Au fil des mois, le sort du produit était fluctuant : il était question que Cupertino sorte ces lunettes en 2023, puis 2024, avant que ce projet ne soit retardé jusqu'en 2025.