Apple aurait reporté son projet d'Apple Glasses ARVR (indéfiniment ?)

En effet, le très bien informé Mark Gurman (on ne revient plus sur le nombre de ses informations qui se sont révélées exactes) vient de lâcher un petit pavé dans la mare de Cupertino. La firme californienne auraitA priori,. Elle n'aurait pas été en mesure de développer le matériel nécessaire pour produire un produit à la fois portable, léger, qui aurait la puissance d'un iPhone et une autonomie de batterie suffisante pour le faire fonctionner.De son côté,, précisant que le développement des lunettes en serait à un stade précoce et qu’. Toutefois, un important travail aurait commencé l'année dernière mais, à l'époque, l'objectif était de lancer le produit en 2024 Pour rappel,. Similaires aux Google Glasses, elles seraient en mesure de switcher de manière très fluide entre réalité augmentée et réalité virtuelle pour offrir une expérience innovante. Elles fourniraient des informations numériques superposées sur le monde réel plutôt que d'offrir des expériences virtuelles immersives comme le casque AR/VR.Comme certains le murmurent, ce dernier serait tout aussi puissant que celui des Mac M1 pour permettre au produit de fonctionner indépendamment de l'iPhone, voir de remplacer celui-ci !D'après les nombreuses rumeurs (Mark Gurman et Ming-Chi Kuo en tête), il était question que Cupertino sorte ces lunettes en 2023, puis 2024, avant que ce projet ne soit retardé jusqu'en 2025.