Résultats Apple Q2'2023 : un rachat supplémentaire de 90 milliards en actions

Un 2e programme de rachats d'actions

Des dirigeants enthousiastes et confiants

Compte tenu de notre confiance dans l'avenir d'Apple et de la valeur que nous voyons dans nos actions, notre conseil d'administration a autorisé 90 milliards de dollars supplémentaires pour les rachats d'actions

malgré un environnement macroéconomique difficile

Hier soir, à l'occasion de la présentation de ses derniers résultats financiers, Apple a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 94,836 milliards de dollars, en baisse de 2,51% d'une année sur l'autre, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,52 dollars, soit 24,160 milliards de dollars, en baisse de 3,40%.On notera au passage une. Au delà des résultats, le conseil d'administration d'Apple réitère sa confiance dans l'entreprise et ses perspectives de développement et a égalementC'est en effet ce qu'a confirmé Luca Maestri :Une position partagée par Tim Cook, qui a égrené les recors de ce trimestre, surtout au niveau des services et de l'iPhone (le 2e trimestre étant généralement plus faible que les autres), et ce,. Il a également rappelé une des forces d'Apple, sa base d'utilisateurs actifs qui a dépassé les 2 milliards !Ces chiffres sont finalement-qui accordait déjà une grande confiance à la firme américaine.