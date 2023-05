Quel ex d'Apple a redessiné le logo d'Airbnb ?

une vie après Apple

Quelle a été la mission au sein d'Airbnb ?

pas seulement une question d'appartenance, mais une connexion et une appartenance humaines

amené sur cette méthodologie de Steve Jobs

La psychologie du design ?

Beyond Where and When

Pour rappel, en 2019,. Mais, à ce moment, leur divorce n'était pas tout à fait prononcé, puisqu'ils avaient décidé de continuer de travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat privilégié.En effet,. Il se targuait alors de quelques clients d'importance, dont son ex-patron mais aussi Porsche ou Airbnb. Sans oublier Sa Majesté le Roi Charles III , dont il a dessiné le logo du couronnement et que l'on a vu un peu partout ce weekend.Jusqu'à présent, l'intervention du design au niveau de la plateforme de location n'était pas claire. Mais dans une récente interview, son CEO -Brian Chesky- vient de lever le voile sur cette dernière. Entre deux anecdotes, il a déclaré que Jony Ive avait redessiné le logo de l'entreprise pour adopter les courbes plus douces qu'on lui connait.. Pour lui, l'inclusion ne signifiait pas non discrimination. Ce n'étaitA ce stade, Brian Chesky avoue qu'il a également embauché une autre personne qui a changé la trajectoire de l'entreprise. Un certain Hiroki Asai, directeur créatif d'Apple (comme par hasard). Jony Ive et lui l'ont vraimentqui lui aurai permis de voir son entreprise différemment et de se sortir de la pandémie.Jony Ive aurait également donné) dans lequel le CEO pouvait à tout moment noter ce qui lui passait en tête. Le but était de répondre à la question existentielle : Qui êtes-vous et que voulez-vous dans votre vie ?Tout simplement s'en servir pour trouver l'inspiration derrière les catégories Airbnb. Pour que les gens viennent sur la plateformeA ce stade de réflexion, on peut aussi s'offrir le luxe d'être perdu...