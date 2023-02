Après Apple, qu’a conçu Jony Ive pour le Roi Charles III ?

Sir Jony Ive conçoit l'emblème du couronnement de Charles III

rend hommage à l'amour du roi pour le monde naturel, unifiant la flore des quatre nations du Royaume-Uni ; la rose d'Angleterre, le chardon d'Écosse, la jonquille du Pays de Galles et le trèfle d'Irlande du Nord

les valeurs de cette charte, qui comprend la réunification des gens et de la planète, en donnant des droits et une valeur fondamentaux à la nature

Une jolie pub sponsorisée par le site de la Couronne !

de pouvoir contribuer à cette occasion nationale remarquable, et notre équipe est très fière de ce travail

plus de 14 000 brevets dans le monde entier, concernant l'interface utilisateur et le hardware

En effet,. À cette occasion, a été créé un emblème spécifique, ledont la conception a été confiée à Sir Jony Ive. C’est en effet sa société LoveFrom qui a signé ce contrat majeur.Dévoilé aujourd’hui, le seau. Cette marque seralors des nombreuses cérémonies et festivités entourant le couronnement, sans compter les innombrables goodies officiels, dont raffolent les Anglais.Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler le Terra Carta Seal , un prix décerné par l’initiative Terra Carta aux entreprises du secteur privé qui se distinguent par leurs efforts de durabilité, déjà conçu par LoveFrom. Ce sceau représenteBien évidemment l’ancien designer en chef d’Apple se dit honoré. Le site officiel de la Couronne en profite pour dresser une rapide présentation de Sir Jony Ive KBE (pour). Il y est d’ailleurs rappeler son passage chez Apple en tant que directeur de la conception et du design. On y apprend que sous son règne à Cupertino, il a fait déposerLa famille royale rappelle égalementtelles queen 2003,en 2006, laen 2004 ainsi que leattribué par laen 2018. Il est de plus titulaire d'un doctorat honorifique des universités d'Oxford et de Cambridge, ainsi que du