Elon Musk a embauché une CEO pour Twitter ! Mais qui est-elle ?

Chose promise, chose due

Un nouveau CEO pour Twitter !

de la malheureuse

qu'elle entrera en fonctions dans à peu près 6 semaines !

président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les sysops (les opérateurs de systèmes informatiques)

Linda Yaccarino

Le fameux sondage !

s'il devait quitter la tête de Twitter

Un changement très attendu !

. Pour autant, il conserve un petit effet de surprise, et n'entend pas révéler l'identitéde l'heureuse élue pour le moment.Car c'est bien. En effet, l'homme d'affaires préciseAu passage, il précise que ses propres fonctions seront réduites à celles deQu'à cela ne tienne, certains auraient déjà des informations. D'après le, il s'agirait de, qui dirige la publicité et les partenariats du groupe de médias NBC Universal.Fin décembre, le milliardaire lançait uneavec un sondage très provocateur , comme il en a l'habitude. Il y demandait en effet. En fin de journée,Pour autant, lui d'habitude si prompt à la réponse, ce fut le, sans aucune réaction pendant vingt-quatre heures. Finalement, une journée plus tard, il répondaitqu'il cherchait un remplaçant suffisamment fou pour prendre le job et lui de s'occuper des équipes software et serveurs.Suite au rachat et à la série de décisions assez contestées (licenciements de masse, suppression de l'équipe chargé de la vérification des contenus), de nombreux partenaires avait fui la plateforme.Ainsi, sur les 100 principaux annonceurs présents sur le réseau social avant son rachat, 37 d'entre eux auraient complètement coupé les ponts au cours du premier trimestre. Et 24 auraient réduit de plus de 80 % leurs dépenses publicitaires sur la plateforme !