Les ventes incroyables de la Tesla Model Y en France : mieux que la Dacia Sandero ?

La Tesla Model Y numéro 1 en France !

Trois mois plus tard, Elon Musk doit se frotter les mains... Toute la Silicon Valley licencie à son tour (y compris chez Apple), et l'action Tesla est bien remontée, dépassant son niveau d'avant-crise. Mieux encore, le constructeur a fourni des véhicules à d'heureux propriétaires depuis le début de l'année. Vous le savez, depuis le début 2023, les prix des Tesla ont fondu comme neige au soleil en Europe : Quant à la Model 3, elle est passée sous la barre des 40 000€ (avec bonus également), et l'on trouve même ponctuellement des modèles en stock sous les 38/39K€. Conséquence directe, ce sont même 6 642 unités qui ont été livrées depuis le début de l'année - Tesla fonctionne souvent par vague (à cause de l'arrivée des bateaux depuis la Chine), même une bonne partie des modèles proviennent désormais de l'usine européenne. Avec de tels scores, en mars et même la Peugeot 208 avec 4 076 clients. Ce super-résultat est néanmoins à tempérer, car en fonction des stocks, des pénuries de composants et plusieurs facteurs, les ventes font souvent le yoyo - la Sandero dépassait par exemple les 14 000 unités en janvier. Avec ses 5 places, son coffre volumineux (et son gros frunk à l'avant), sans parler de son autonomie exemplaire pour le segment et du réseau de SuperChargers très développé.