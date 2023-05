La marque xrOS déposée en Nouvelle-Zélande ! Le casque ARVR d'Apple en approche ?

Une confirmation à la WWDC ?

Les précédents indicces

xr

eXtended Reality

rOS

Ainsi ce dépôt de marque / nom commercial en Nouvelle-Zélande vient sans douteComme précédemment, elle a été déposée via unedénommée Deep Dive LLC. On doit cette découverte à l’œil affuté de Parker Ortolani (Vox Media), ce dernier note également l’emploi de ladans un exemple.L’ensemble des déclarations administratives, des procédures réglementaires, les dépôts de marques ou de brevets peuvent toujours révéler les projets d'Apple, et ce, même s’ils ne se vérifient pas toujours.Début décembre, Mark Gurman avait lâché sa petite révélation de la semaine. Pour lui,Celui-ci devrait être utilisé pour sa plate-forme dédiée et son casque de réalité mixte.Pour rappel,(soit un petit moment déjà), avec des premières spécifications affirmant que le casque d'Apple aurait son propre écran et son propre processeur, ainsi qu'un nouveau système d'exploitation. C'est à ce moment, que la dénominationavait été avancée avant de changer au fil des ans.