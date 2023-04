Le casque ARVR d'Apple sera-t-il la star de la WWDC ?

Le casque ARVR, reste l'annonce la plus attendue de la WWDC 2023

Quels sont les autres produits qui pourraient être présentés à la WWDC 2023 ?

Cette semaine, Mark Gurman se penche sur une des dernières tendances d'Apple, c'est-à-dire deDepuis quelques semaines, il est question pour la firme d'. Apparemment, le journaliste depense que le casque pourrait arriver avant les fêtes de fin d'année. Pour rappel, Ming Chi Kuo est légèrement plus pessimiste quant à une présentation à la WWDC et envisage plutôt 2025 pour le lancement.Cupertino devrait faire fi des retards et des polémiques internes liées à son super projet avec une. Pour le journaliste,La firme aurait même(autrement dit, ils ne pourront pas dévier des directives d'Apple s'ils veulent participer ?). Apparemment, une grande partie de la conférence serait même axée sur ce nouvel App Store et ses outils personnalisés.Apparemment, Apple pourrait aussi présenter davantage de produits que prévus, avec de nouveaux modèles de Mac, à commencer par un MacBook Air de 15 pouces M2 . Mais certains pensent que ce dernier pourrait arriver plus tôt que prévu.A cela, s'ajouteraient un MacBook Air de 13 pouces mis à jour, un nouveau MacBook Pro de 13 pouces d'entrée de gamme, un iMac de 24 pouces mis à jour (M2 ou M3 ?) , des MacBook Pro haut de gamme mis à jour et. Il serait même question de deux modèles de Mac Studio. Pour autant, il n'est certain que toutes machines soient dévoilées en même temps début juin...