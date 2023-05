Je divorce grâce à un ChatBot juridique, Legibot ! Est-ce fiable ?

Tiens un chatbot juridique ?

Alors maitre ChatBot ?

pouvez-vous me donner plus de détails sur votre situation actuelle ?

Le moins que l'on puisse dire est que la page d'accueil fait force de sobriété : pas de fioriture, pas d'adresse ou de mail à qui s'adresser. Pas même l'ombre d'un quelconque disclaimer !(qui cache un lien vers un compte Twitter). On se croirait presque dans un iMessage avec la jolie police des décisions de justice... Pour autant il n’y a pas vraiment de source ni d’informations sur le programme.. A chaque fois, le bot a eu le même comportement, à savoir poser une série de questions simples mais orientées, et ce, pour récupérer le maximum d'éléments en lien avec le sujet.Pour avoir testé plusieurs scénarios, j'ai noté, qui peut revenir plusieurs fois au sein de la même session :. Pour mon premier exemple, j'ai choisi de connaitre la marche à suivre pour. Directement ou indirectement, j'ai introduit les éléments suivant : communauté universelle, vie commune de 10 ans, accord des parties, consentement mutuel, absence de fautes, absence d'avocat, et les enfants.: aller voir un avocat spécialisé pour les actes, un autre professionnel pour l'estimation des biens et la liquidation du régime matrimonial et enfin un juge pour l'homologation (pas de mystère). Ces informations sont correctes mais certaines imprécises (et c'est peut-être mieux), elles se retrouvent sur des sites officiels ou via la nouvelle application justice.fr . Elles ont tout de moins le mérite de ne pas induire en erreur l'internaute.Par curiosité, j'ai également tapé d'autres questions :. Les questions sont plus vastes et l'incertitude également. Pour le premier sujet, au vu de l'actualité (le bot avait des infos), la réponse est plutôt satisfaisante même s'il faudra se renseigner ultérieurement pour savoir davantage.(par exemple parler de licenciement ou de démission avec un CDD, la lecture de la dernière convention UNEDIC est tout sauf limpide, les articles L1242-1 renvoient aux cas de recours....).Mais, à ce stade de développement, il n'y a pas vraiment de garanties sur une fiabilité à 100% et il faudra toujours faire attention. Cette solution existe comme d'autres Bot, celui d'Ordalie ou LegitGPT du Français Steeve Morin, un ancien de Google, qui a conçu un Bot sur GPT-3.5,et quelque 148 000 textes de loi français.Dans tous les cas, la réponse est évidemment générique (attention tout de même à la lecture qui peut en être faite) et