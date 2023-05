ChatGPT sur iPhone, enfin une app !

Seulement une app pour les iPhone américains

bientôt

Que propose l'app ChatGPT ?

d'obtenir des informations précises sans avoir à trier entre les publicités ou des résultats multiples

donner certaines informations inexactes sur des personnes, des lieux ou des faits

L'histoire d'une success story !

. Pour le moment, elle n'est disponible que sur. Mais dans un communiqué elle rassure (ou pas) les utilisateurs : elle devrait arriverdans d'autres pays et sur les smartphones Android !OpenAI précise que, et permettra, tout comme le site web, d'échanger avec son robot conversationnel et de lui demander de rédiger des textes, d'expliquer des notions, de suggérer des idées, de résumer des notes, de faire ses devoirs, ou autres.... De plus, il intègre Whisper, un système de reconnaissance de la parole open source développé par OpenAI, pour la saisie vocale. L'app offre également un accès exclusif à GPT-4, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et des temps de réponse plus rapides aux abonnés ChatGPT Plus, tout comme la web app.OpenAI promet, et donc de différer du modèle actuel des moteurs de recherche.Deux mois plus tard, le service comptait déjà quelques 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, explosant tous les records d'après UBS.Ayant flairé une très belle occasion,son moteur de recherche, avant de l'étendre à ses autres programmes. Dans la foulée, de nombreux grands noms de la tech ont suivi le mouvement avec plus ou moins de succès, comme Google et son Bard . Apple, quant à elle, se montre prudente , cachant ses projets comme d'habitude.