Lancement de l'app Justice.fr pour simplifier l'accès à la justice

Des informations pratiques sur son portable

simplifier la vie

les rapprocher de leur justice

Un plan pour moderniser la justice

son délabrement avancé

Nous avons fait entrer la justice dans le salon des français avec la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire. Je souhaite à présent qu'ils aient dans la poche, sur leur téléphone portable, des outils et ressources nécessaires pour dialoguer avec le monde judiciaire

Justice.fr Ministère De La Justice Télécharger

Pour le ministère de la justice, elle est censéedes justiciables etet estpar le ministère de la Justice.Cette app iOS et Androidpour trouver un avocat, localiser un tribunal / maison de la justice (via la géolocalisation) ou encore proposer une simulation pour certaines aides (comme les montants des pensions alimentaires, l'aide juridictionnelle ou la saisie sur salaire). Outre la liste des numéros raccourcis utiles, on trouve aussi dessur certaines thèmes comme l'accord amiable, la violence conjugale ou le changement de nom.A partir de cet automne, l'app permettra d'effectuer une demande de casier judiciaire, de saisir et déposer une demande d'aide juridictionnelle et de suivre l'avancement de cette dernière. Début 2024, il sera possible de faire une demande de constitution de partie civile en juridiction via l'application (ou alors de laisser faire son avocat, si on a peur de se tromper).En janvier dernier, leEric Dupond-Moretti avait annoncé le déploiement de cette application lors des Etats généraux de la Justice. Elle compte parmi les 60 mesures de