La majorité numérique à 15 ans, bientôt une réalité en France ?

Bientôt la majorité numérique !

encyclopédies en ligne à but non lucratif

répertoires éducatifs et scientifiques

Et en pratique comment fait-on pour contrôler les mineurs ?

Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte, les députés et les sénateurs vont donc plancher sur une. Une chose est sûre : en cas de manquement, une lourde amende pourra être prononcée. Celle-ci peut allerPour rappel, le texte oblige désormais les réseaux sociaux à. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard, et correspond grosse modo à l'âge où on entre au lycée et auquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données personnelles.Dans la foulée, le Sénat a adopté un amendement imposant aux réseaux d'activer un dispositif de contrôle du temps d'utilisation lors de l'inscription d'un mineur. Certains sites sont toutefois, comme les(Wikipedia donc...), ou encore lesD'après la Cnil, la première inscription à un réseau social interviendrait en moyenne vers 8 ans et demi et apparemment plus de 25% des 7-10 ans se rendent régulièrement sur les réseaux sociaux.Pour tenter d'apporter le maximum d'éléments, le Sénat a mis en place une commission d'enquête qui se penchera tout particulièrement sur TikTok. Les résultats devraient être connus rapidement pour peaufiner le texte.