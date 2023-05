La carte d'identité et la carte vitale fusionnent ? Puce, QR Code, qu'en pensez-vous ?

Un nouveau plan d'action pour lutter contre la fraude sociale

Ces derniers temps un grand vent de modernisation souffle sur nos papiers d'identité et autres cartes cachées dans notre portefeuille : l'app carte vitale , la CNI , le permis de conduire France Identité ...Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gabriel Attal vient de dévoiler ses plans afin de. En effet,. Mais cela n'est pas du goût de tous, à commencer par la CNIL qui émet quelques réserves.Apparemment, deux pistes sont privilégiées.. Si l'idée n'est pas rejetée par la Commission, cette dernière prévient qu'il faudra alors que ce numéro soit isolé des autres données contenues sur la puce afin quey aient accès, le tout avec un chiffrement suffisamment fort. Pas question d'être visible par les services de mairie, par exemple.Cette solution lui apparait comme. Dans cette optique, il sera possible pour tout assuré de. Mais cette dernière ne convainc pas grand monde, face aux risques de piratage. Le QR Code est en effet facilement lisible par n’importe qui, le niveau de sécurité est donc largement insuffisant.En effet, cela nécessitera une mise à niveau technique de l'ensemble des cartes d'identités actuelles.