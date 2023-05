Le permis de conduire sur son iPhone en France ? Bientôt une réalité !

Le permis sur son iPhone

A l'image de la carte d’identité dématérialisée, il devrait être généralisé d’ici 2024.Il suffira avoir importé son permis dans l’application France Identité, moyennant quelques étapes nécessaires. Et comble du, celui-ci sera disponible même hors connexion Internet.Des dispositions sont aussi prévues pour les locations de voiture.Au préalable,Pour le moment, rappelons que seule la version beta est disponible pour une poignée d'élus titulaires d'une CNIe (carte nationale d'identité électronique).Dans un second temps, il faudra scanner un document attestant de son droit à conduire un véhicule. Première solution, on peut, un document qui garantit son droit à conduire. On peut le récupérer sur le site Télépoints via son numéro de permis. Ensuite, il faudra juste en scanner le QR code.Deuxième solution, on pourra cliquer suren interrogeant à distance la base de données de la Délégation à la sécurité routière. On trouvera alors la version numérique dans l'ongletde l'appli.L' application France Identité devrait permettre, notamment d'utiliser la carte d'identité biométrique pour prouver son identité en ligne ou lors de certaines démarches. Elle permettra également de fournir quelques informations, comme par exemple le fait d'être majeur.D'après un décret du 26 avril 2022 , les utilisateurs pourront -s'ils le désirent- passer par l'application pour scanner leur carte biométrique, via un système reposant sur la. Ainsi, les données resteront stockées dans la carte.