L'IA pourrait-elle sonner le glas de l'humanité ?

Un avertissement clair !

Peut-on encore stopper chatgpt ?

ET Apple ?

Une phrase de 23 mots, mais le message est clair :Parmi ces 350 signataires sur le site internet du(une organisation à but non lucratif basée aux Etats-Unis), certains noms ont plus de poids que d’autres.On trouve ainsi. Ce dernier est actuellement en tournée en Europe pour défendre sa création, tout en multipliant les avertissements sur les dérives et de(par exemple en manipulant des élections). La semaine dernière à Paris, il a rencontré le président Emmanuel Macron et a discuté avec lui dude cette technologie.Il y a aussi, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Ce dernier avait déjà mis en garde contre ses dangers en quittant début mai son poste au sein de Google, estimant que les avancées actuelles (leur rythme ?) induisaientEn mars,-un des fondateurs d'OpenAI dont il a ensuite quitté le conseil d'administration - et des centaines d'experts avaient réclamé une pause de six mois dans la recherche sur les IA puissantes, en évoquantD'après lui, l'IA ne peut pas être stoppée, même s'il estime qu'une pause dans son développement serait salutaire. Mais il avait précisé qu'il n’était, et la réglementation actuelle ne pouvait pas faire grand chose.Lors des derniers résultats, Tim Cook a évoqué le sujet, limitant pour le moment l'activité de la firme californienne. Il avait également ajouté qu'A force de l’entendre répéter cela, on pourrait y déceler une critique subtile de la situation actuelle et d’un manque de réflexion justement.