Le casque ARVR d'Apple, un casse-tête à assembler et un prix en conséquence ?

Un design coûteux à réaliser

Ce casque est le produit le plus compliqué qu'Apple ait jamais créé en raison de sa forme incurvée hors norme, de sa finesse et de son poids ultra-léger, ce qui s'est traduit par un prix prévisible d'environ 3 000 $. De source interne, The Information a pu voir plusieurs rendus qui montrent un morceau de verre incurvé et inséré dans un cadre en aluminium lisse, qui semble être légèrement plus épais qu'un iPhone

Environ 1 500 dollars pour fabriquer le casque ARVR d’Apple

Ainsi, nos confrères deont creusé la question qui fait mal, celle du prix. Le casque est supposé être un produit premium, dont la facture se monterait à plus de 3000 euros, ce qui en ferait l'un des produits les plus chers de sa catégorie.Mais pour aboutir à ce prix, il faut certes tenir compte des composants ou mais aussi du design du produit. Ainsi, Wayne Ma insiste surIl évoque un design élégant qui a été particulièrement difficile à réaliser et à assembler : le verre avec l'aluminium, la finesse de la structure ou encore le poids de l'appareil à limiter. Sans compter certains composant comme la carte mère ou les systèmes de lentille.En effet, selon les plus récentes rumeurs, Apple devrait dévoiler son casque de réalité virtuelle lors de la cérémonie d’ouverture de la WWDC 2023, et ce, à un prix public de 3 000 dollars.L’estimation a été faite en partant du principe que le casque serait équipé de la puce M2 d'Apple, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, d’écrans micro OLED, sans parler des nombreux capteurs.