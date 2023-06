Beat Saber pourrait-il être un des jeux du casque ARVR d'Apple ?

Un événement très attendu le 5 juin prochain

June 5th is going to be 🍿🕶️

un jeu de rythme en VR où vous devez trancher les notes d'une musique entraînante qui arrivent vers vous, au sein d'un univers futuriste

Le point sur les rumeurs du casque ARVR

En effet, le cofondateur de Beat Games, Jaroslav Beck vient de publier un tweet où il indique laconiquement. Actuellement, un tel tweet prend une autre dimension lorsque l’on sait que la société Beat Games développe des jeux en réalité virtuelle tel que Beat Saber.Comme on peut le voir dans la vidéo, le jeu permet de suivre une musique en rythme en touchant des sortes de briques avec un sabre laser. Sur Steam, l’éditeur indique qu’il s’agit d’Bien évidemment,. Mais son co-fondateur n’ayant aucune raison particulière de faire la promotion d’un événement se déroulant le 5 juin prochain. A moins que...Le casque d'Apple serait doté. Il auraitun look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre.. On trouverait des applications dédiées au sport, aux jeux, au bien-être / fitness et au travail collaboratif... La firme californienne aurait aussi transposé, et les utilisateurs pourront accéder au contenu existant de l'App Store via l'interface 3D de l'appareil.Bref, à ce niveau, il serait pressenti pour être un produit ultra premium à plus de 3000 dollars . Et la question est de savoir qui pourrait se l'offrir et pour quel usage. Certains estiment que le produit ne viserait que les professionnels et que le grand public devrait attendre les Apple Glasses. Mais à ce prix, on espère tout de même beaucoup plus qu'une simple transposition de FaceTime ou des applications de l'iPad.