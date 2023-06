Comment contrôler le casque Vision Pro ?

One more thing

Comment contrôler le Vision Pro ?

Le clavier virtuel du Vision Pro @9to5 Mac

Avec ou sans les mains ?

Pointer Control

Dwell control

Guided Access

Le casque ne sera pas livré avec les habituels contrôleurs ! En effet,. Apple indique également que les périphériques Bluetooth habituels seront compatibles, comme les claviers (), souris, trackpads et manettes. En définitive, on pourrait utiliser ce que l’on veut !Ainsi on pourra utiliser un. Il sera possible d'ajuster la sensibilité au mouvement pour mieux répondre à leurs besoins individuels.comme le défilement, l'appui prolongé ou le glisser. Avec celui-ci, l'utilisateur pourra interagir sans utiliser ses mains.Lese veut davantage une. Il va favoriser la concentration en limitant visionOS à une seule application à la fois. Le but est ici de diminuer toute source de distractions en ouvrant par mégarde une autre app. Il s'agit ici de supprimer les éléments non essentiels qui pourraient amoindrir l'expérience utilisateur.Les utilisateurs pourront configurer un raccourci VoiceOver dans l'application Paramètres sur visionOS qui permet d'activer la fonctionnalité en appuyant trois fois sur la Digital Crown.