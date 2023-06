Bob Iger en invité de la keynote Vision Pro ! Et si Apple rachetait Disney ?

Bob Iger assure la pub du Vision Pro !

Apple devrait acquérir Disney pour favoriser l'adoption du Vision Pro !

Bob Iger -en tant que CEO de Disney- ait été sur scène pour vanter le Vision Pro d’Apple montre bien une stratégie tout à fait convaincante entre le contenu de DIS et la technologie portable d'AAPL

impossible de forcer les créateurs de contenu Disney à faire quoi que ce soit à moins de les posséder

Un possible rachat ? Eternel marronnier ?

Lundi soir, Bob Iger et Tim Cook se sont échangé le micro pour le lancement du Vision Pro :. Forcément, la présence et le discours du patron de Mickey n’ont pas manqué de raviver certainesspéculations pour les analystes financiers.Elle rajoute en outre, le fait queEnfin, elle conclue qu'il estIl faut dire qu'una apparemment été signé entre les deux sociétés, un bon moyen pour relancer Mickey. Dès le lancement, les utilisateurs et heureux propriétaires pourront regarder des films et des émissions de télévision de Disney+, en plus d'une expérience de visionnage des sports plus immersive.En revanche, l'Action AAPL est en chute depuis lundi, mais ce phénomène est assez récurrent après chaque présentation de produits (seule la présentation des résultats créé un pic positif dans les cours de la Bourse)