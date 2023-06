Mark Zuckerberg : le Vision Pro n'a rien d'extraordinaire !

Pas modeste le Zucky^^

Le Vision Pro n'est pas le futur que Mark Zuckerberg imagine

pas de solution magique

le futur de l'informatique

sept fois plus élevé que le Quest 3

Ecoutez, je pense que leur annonce met vraiment en avant la différence entre les valeurs et la vision de nos entreprises. Nous innovons pour nous assurer que nos produits sont aussi accessibles et abordables que possible pour tous, et c'est au cœur de ce que nous faisons. Et nous avons vendu des dizaines de millions de Quest.

Deux propositions différentes

plus dans l'action

Après avoir coupé l'herbe sous le pied d'Apple en présentant son Quest 3 quelques jours avant la keynote d'ouverture de la WWDC 2023 , le dirigeant de Meta s'est exprimé devant quelques employés en indiquant queEvidemment, le leader du marché avec plus de 20 millions de Quest 2 écoulés, prend pour cible le tarif pour le moins salé(le matériel n'est toutefois pas le même, tout comme l'aura de la société) en précisant que Meta tentait de mettre l'innovation à la portée de toutes les bourses.Mark Zuckerberg a ensuite pointé du doigt le fait que. Effectivement, le casque de Meta mise plus sur le jeu, et une séance engagée de Beat Saber ou de Superhot peut très facilement vous laisser en sueur. Le Vision Pro d'Apple se concentre de son côté sur des usages plus proches de ceux offerts par un Mac ou un iPhone que sur le gaming, qui a été expédié rapidement lors de la présentation (faute de gros titres ?).Autre point, le dirigeant de Meta estime que, faisant référence au fameux métavers qui a donné son nouveau nom à la firme, et dont personne ne semble réellement vouloir (on notera d'ailleurs que ce mot a été soigneusement évité lors de la keynote). Mark Zuckerberg, c'est de bonne guerre, conclut en indiquant que la présentation du Vision Pro le conforte dans ses choix et confirme la future réussite du Quest 3.