Craig Federighi a-t-il vraiment joué de la guitare à la WWDC ?

Hair Force One !

The Talk Show

Petit récap de la WWDC

rockin' Craig

Après ce petit solo -Eruption et Paranoid-, certains se demandaient si. Quoiqu'il en soit, Greg Joswiak a vendu la mèche et proposé un nouveau challenge au cadre justement surnommé Hair Force One.En effet, lors de la WWDC 2023 cette année,a organisé une édition live spéciale de sonavec des interviews où l'on a pu retrouver. Jusque là rien d'anormal !Au cours de l'événement,avec chaque cadre dirigeant d'Apple. Ainsi, Mike Rockwell, vice-président d'Apple du, a parlé du Vision Pro et des années de développement pour aboutir à ce produit.De son côté,, équipés d'une puce M2. Enfin, Craig Federighi a parlé des nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma et watchOS 17.. Craig Federighi avoue craindre les inventions du service marketing à chaque évènement, et peut-être tout autant de Greg Joswiak. Allez, on vous laisse sur ce petit extrait d'Eruption de Van Halen !