Godzilla en 3D sur le Vision Pro ?

Godzilla sur le Vision Pro ?

Monarch: Legacy of Monsters

UNE TECHNOLOGIE EMBARQUÉE DE POINTE

On se doute qu'Apple travaille sur des. Après le passage de Bob Iger à l'écran, certains aimeraient sans doute davantage d'action que la Belle au bois dormant !Dans un tweet de dimanche, Sigmund Judge de, un site spécialisé dans les contenus Apple TV+, a lâché une petite bombe.Rappelez-vous en 2022,Cette série devrait présenter le voyage d'une famille pour découvrir des secrets et un héritage les reliant à une organisation secrète connue sous le nom de Monarch., qui a révélé l’existence des monstres mythiques et légendaires. Pour l’heure sans titre, la série sera produite par Legendary Television et par les co-créateurs Chris Black ("Star Trek: Enterprise", "Outcast"), également de showrunner, et Matt Fraction ("Hawkeye"), aux côtés de Joby Harold et Tory Tunnell de Safehouse Pictures et Toho Co.Le Vision Pro embarque des haut-parleurs intégrés avec prise en charge de l'audio spatial, un système permettant d'ajuster finement le maintien et l'écartement pour les yeux,A cela, s'ajoutent 12 caméras, 5 capteurs et 6 microphones, un système de suivi des yeux, une puce M2 secondée par une puce R1 pour les capteurs, un système pour scanner votre visage afin de créer un avatar, et le système Vision OS créé à partir d'une page blanche pour le spatial computing et intégrant son propre App Store.