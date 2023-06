Vision Pro : Apple limitera l'accès aux caméras et micros pour les Apps iPhone et iPad

Certaines Apps iPhone et iPad seront disponibles sur le Vision Pro

Un accès limité aux caméras pour les Apps iOS/iPadOS

Lors de la présentation du casque de réalité mixte Vision Pro au cours de la keynote d'ouverture de la WWDC 2023, Apple a annoncé que ce dernier serait capable de f. Si cette fonctionnalité permettra d'étoffer grandement le catalogue d'Apps disponibles au lancement, il y aura certaines limitations afin de garantir une certaine confidentialité.Lors de la session dédiées aux développeurs souhaitant concevoir des Apps pour le Vision Pro Enhance your iPad and iPhone apps for the Shared Space . Ainsi, il ne sera pas possible d'obtenir l'image des caméras orientées vers le bas (afin, entre autres, d'assurer le suivi de mains) et seules les caméras internes seront disponible pour remplacer la caméra selfie, à la condition que l'utilisateur ait créé un Persona au préalable (Apple ne veut pas utiliser le mot avatar) permettant d'afficher une représentation en 3D du visage de l'utilisateur, utilisé par exemple pour les appels FaceTime avec le casque sur la tête.