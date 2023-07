Couper les réseaux sociaux en cas de crise, une possibilité selon Emmanuel Macron

Couper les réseaux sociaux

Nous avons besoin d'avoir une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes. [...] Sur les interdictions que l’on doit mettre. [...] Et quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper. Il ne faut surtout pas le faire à chaud, et je me félicite qu'on n'ait pas eu à le faire

Mais je pense que c'est un vrai débat que l'on doit avoir, à froid. Parce que quand ça devient un instrument de rassemblement ou pour essayer de tuer, c'est un vrai sujet

dérive autoritaire

On va faire péter les comptes

Les jeux vidéo également pointés du doigts

On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués

C'est durant une, que le président français a effectivement évoqué cette possibilité de restreindre voire de supprimer purement et simplement les accès à Snapchat, TikTok ou Telegram., a déclaré Emmanuel Macron selon les informations de BFMTV , a ajouté le chef de l'État., et pas seulement les émeutiers visés. Suite à ces déclarations, de nombreux partis politiques de tout bord ont déjà dénoncé unedu régime en place. Couper les réseaux sociaux -et censurer les différents services connectés- est en effet une procédure assez courante dans les dictatures, régulièrement pointées du doigts par les observatoires occidentaux.Dans l'intervalle, le ministre de la Justice,, même si l'expressionn'est pas passée inaperçue.avait-il déclaré lors d'une conférence de presse.ces dernières décennies, alors même que le lien de cause à effet spécifique à ces pratiques n'a jamais été formellement démontrée.