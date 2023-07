Ces baskets Apple ne coûtent que 50 000$

Des baskets qui courent vite (certainement)

De derrière, elles ne valent pas leur prix (de devant non plus)

50 000$, ca vous fera les pieds !

des pieds

Cette paire est. Le projet a été, à l'époque, abandonné avant toute commercialisation. Les quelques paires fabriquées ont été alors revendues aux employés d'Apple intéressés. Les collectionneurs se les arrachent désormais, tout comme les iPhone originels non déballés , et la dernière vente en date d'une paire d'occasion s'est clôturée à 9 026 euros (en taille 43,5).Les chaussures sont plus que sobres, blanches, avec le logo de la société arc-en-ciel classique sur le côté et la languette.(10,5 taille US). Pour l'acquérir, il suffira de vous délester de la somme pour le moins raisonnable de 50 000 dollars. Il faudra doncun compte en banque de bonne taille pour pouvoir arborer ces bouts de l'histoire d'Apple lors de votre prochain match de tennis, au cours duquel vous laisserez fièrement quelques centaines d'euros sur le terrain à chaque service.