Cet iPhone originel voit son prix multiplié par 380 !

Un iPhone 4 Go à 190 000$

Nous proposons aux enchères un modèle 4 Go extrêmement rare, scellé en usine, dans un état exceptionnel. Pratiquement sans défaut le long de la surface et des bords. Les étiquettes au verso sont immaculées sous le plastique. Couleur et brillance exceptionnelles. Neuf, jamais activé. La provenance du téléphone est assurée car l'expéditeur faisait partie de l'équipe d'ingénierie d'origine d'Apple lorsque l'iPhone a été lancé pour la première fois. Les collectionneurs et les investisseurs auraient du mal à trouver un meilleur exemplaire. Pertinence et rareté constituent une formule gagnante pour cet objet de collection. Modèle A1203, commande MA501LL/A 4 Go)

Ne le déballez pas ! Sérieusement !

Un prix multiplié par 381 !

L'iPhone originel, malgré ses limitations certaines au lancement, a marqué l'histoire d'Apple, des smartphones et de la technologie. En tant qu'icône,Selon la firme de Baton Rouge, ce modèle précis aurait appartenu à un des ingénieurs en charge de la conception du premier iPhone.Le modèle embarquant 4 Go représentait l'entrée de gamme à 499 dollars. Des ventes décevantes face à la version 8 Go vendue 100 dollars de plus ont poussé Apple à le retirer de la vente quelques semaines seulement après le lancement, ce qui en fait un modèle plus rare que le 8 Go.. Pas mal pour un smartphone dénué d'App Store au lancement, doté d'un écran de 3,5 pouces et d'un appareil photo de 2 mégapixels. Un bel investissement !