Emmanuel Macron et les réseaux sociaux : la nécessité d'un "ordre public numérique" !

Des émeutiers mineurs...

possible coupure des réseaux sociaux en cas de crise majeure

Les réseaux sociaux pointés du doigt

trouver un ordre public numérique

Beaucoup de ces jeunes ont organisé ces émeutes, ont parfois fait des concours, par certains réseaux

On doit -de manière partenariale avec ces plateformes- réussir à très vite retirer les contenus quand ils appellent à la violence, trouver en quelque sorte un ordre public numérique qui permette de prévenir ces débordements

Qu'est-ce que l'ordre public numérique ?

le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques

moralité publique

dignité de la personne humaine

contrôle parental par défaut des écrans

Depuis un mois, la France a été profondément. En marge de ce drame, de nombreuses villes ont fait l'objet d'émeutes et d'attaques violentes sur des bâtiments, publics ou privés, sur des biens, etc.Dans ce contexte particulièrement sensible, Emmanuel Macron avait évoqué une. Dans la suite des déclarations, Olivier Véran avait enfilé son costume de porte-parole du gouvernement et s’était exprimé sur la question.Dans son interview donnée depuis Nouméa,, mais aussi sur la nécessité de, avant d'ajouter :En droit français,En droit administratif français, la définition est plus fine grâce au Conseil Constitutionnel qui le définit par, puis la(CE, 18 décembre 1959, Les Films Lutetia) et la(CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). La tâche donnée notamment à la police (administrative) est donc de prévenir les troubles à l'ordre public.A cette époque, le président candidat promettait des mesures de protections de la jeunesse sur internet. On se souvient du, mais aussi des bases de la majorité numérique (avec la nécessité d’interdire l’accès aux réseaux sociaux en deçà d'un certain âge). A cela s'ajoutait la nécessité de réguler les réseaux sociaux sur le plan européen. I