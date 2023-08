Pourquoi les entreprises optent de plus en plus pour les produits Apple ?

Apple a la cote en entreprise

Apple in Enterprise

Une utilisation en hausse

l'adoption de matériel Apple [favoriserait] la création d'opportunités de revenus supplémentaires pour une sur cinq

La sécurité avant tout ?

Dans une étude intitulée, la société Kandji entend revenir. Apparemment, de plus en plus d'entreprises optent pour le Mac, l’iPhone et l’iPad pour leurs collaborateurs.Précisons que Kandji est uneproposant des solutions de prêts pour l'entreprise. L'enquête a été menée en ligne et en anglais, auprès de sources indépendantes de professionnels de l'informatique, responsables du déploiement et de la gestion des appareils des employés dans les grandes entreprises.Ainsi,. Dans le même ordre d’idée, chez 57 % d'entre elles, l'utilisation des appareils Apple augmenterait plus rapidement que d'autres solutions. ApparemmentParmila fiabilité arrive en tête à 56 %, suivi du cycle de vie (53 %), la réduction du coût global à 30 % des personnes interrogées et les avantages commerciaux à 90 %. Concernant la ventilation des produits,, pour des besoins de mobilité (55 %), une demande venant directement des employés (51 %), une perception positive de la marque Apple (39 %), la possibilité d’un travail hybride et à distance (38 %) et enfin un besoin de sécurité (31 %).Notons que du côté d’iOS et d’iPadOS, près de quatre fois plus de personnes déclarent que(56 %), que les appareils Android (15 %).Enfin,Selon les résultats de l’étude, les appareils Apple seraient moins susceptibles d'être ciblés par des cyberattaques (7 % contre 76 % pour Windows / Android), ou les piratages (à 12 % contre 64 % sous Windows/Android).