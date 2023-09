Apple travaillerait toujours sur un MacBook Pro noir mat !

Une couleur séduisante...

Image 9to5 Mac

... mais difficile à obtenir

un schéma des nanotubes

Les amateurs du côté obscur devraient être aux anges.. Une couleur tout aussi séduisante que difficile à obtenir (et à conserver dans un état de parfaite propreté). Notons que ce coloris n'est pas réservé au Mac et pourrait tout à fait être décliné pour l'iPad ou l'iPhone (voir page 3 du brevet).Mais, certaines couleurs sont beaucoup plus difficiles à réaliser que d'autres. Déjà à l'époque,. Une autre partie du défi pour obtenir un vrai noir est que la surface de ces boîtiers a généralement une finition brillante, ce qui contribue à la réflexion d'une grande quantité de lumière.Dans le précédent document, Cupertino avait précisé que. Leserait réfléchi de manière diffuse, donnant une impression de finition dépolie.Dans le document le plus récent, on comprend qu'elle n'aurait pas abandonné le projet et qu'elle aurait travaillé sur une nouvelle approche. Elle aurait en effet utilisé. Leur taille et leur espacement devraient permettre de palier le coté brillant de la surface.Quoiqu'il en soit et comme souvent, pour tous les brevets d'Apple, il est impossible de dire si l'idée sera commercialisée un jour ou pas, au grand dam des fans. Car il faut avouer qu'le produit le plus proche ayant été commercialisé étant le MacBook noir de 2006.