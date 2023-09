Polaroïd revisite son appareil photo classique pour séduire les pros

Des réglages plus rapides !

Des petits pola sur son mur ou son frigo ?

Polaroid Polaroid Télécharger

. Avec la priorité à l’ouverture et la priorité à la vitesse, on pourra choisir, dont Manuel, Multi Exposition ou encore Retardateur. L’appareil permet de gérer la profondeur de champ et un effet Bokeh en passant par le flou de mouvement (sans parler de la luminosité, l'exposition, une fonction retardateur ou multi-exposition, etc.).. Ce dernier permet de détecter la distance du sujet en utilisant la lumière infrarouge. Ainsi, une fois la distance de mise au point idéale correctement paramétrée,Enfin,(l’appareil permet ainsi de régler à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation). En complément, une fois que la combinaison de vitesse ouverture/ouverture idéale est trouvée, il suffira de l’envoyer sur l'application Polaroid pour l'enregistrer en tant que paramètre préféré.Les contenus sont compatibles avec les Polaroid i-Type, les Film Polaroid 600 mais également les Film SX-70, ou encore la possibilité de fixer son polaroid I-2 sur un trépied. Mais(avec le cadre blanc, elle fera 10,752 x 8,847 cm).Enfin parmi les autres particularités, on notera un port de synchronisation flash de 2,5 mm, un port USB-C et du Bluetooth 5.0. Sur la balance, l’appareil pèse tout de même 1,260 kg.