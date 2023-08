Skyblog disparait aujourd'hui ! Mais est-ce la mort des millions de blogs ?

20 ans de blogs !

Un travail de fourmis du net

Cela va prendre une cinquantaine de jours pour archiver les 12,6 millions de blogs qui nous ont été confiés. Skyblog s'est déjà chargée de nous fournir les URL des pages d'accueil des blogs mais il va falloir aller chercher chaque composante des sites. Il a fallu trouver la bonne vitesse de collecte pour éviter tout problème

A l'apogée de sa gloire, il était même devenu le 17ᵉ site mondial en 2007. C'était le. Pour certains d'entre nous, c'est même une page de leur adolescence qui se ferme.Pour autant,. En effet, pas question de tuer tous ces blogs même s'ils ne sont plus accessible au grand public. Dès à présent va commenter l'archivage de ces derniers, orchestré par la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national de l'audiovisuel. En effet,a précisé Vladimir Tybin, chef du service du Dépôt légal numérique à la BnF, à BFM. De son côté, l'inapaisable conservera le reste !La BnF utiliseraqu'on lui soumet afin de récupérer le code source de chaque page, avec ses textes, ses images ou ses vidéos, et d'enregistrer le tout. Une tache qui ne lui fait pas peur ! En effet, il est habitué de ce genre de mission depuis plusieurs années, aussi bien des sites d'actualité, des vidéos YouTube ou TikTok mais aussi des tweets.