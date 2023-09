Facebook a modifié son logo (mais personne ne s'en est aperçu...)

Plus que du bleu et plus qu'un "f"

f

plus audacieux, plus électrique et plus éternel

plus accessible visuellement dans notre application et offre un contraste plus fort pour que le "f" se démarque

une expression plus confiante de la couleur bleue de base de Facebook

mot-symbole et le logo pour créer un traitement cohérent et améliorer la lisibilité globale sur Facebook

une relation plus forte entre la façon dont la marque de mot s'associe au reste de la police

50 nuances de bleu !

nouvel ensemble de teintes, de tons et de rapports de contraste qui se sont sentis uniques à la marque Facebook et qui sont optimisés pour l'accessibilité

flexibilité tout en offrant un équilibre comme une expression unique de notre identité de marque

ET des émojis !

. Placés à côté, on note le changement du fond bleu. Plus foncé et uniforme, il perd le dégradé. La silhouette duest un peu plus épaisse. A priori on ne verrait guère de différence, mais dans un article de blog,avoir créé un designCe nouveau logo se veut plus. Ne lésinant pas sur les éloges, elle ajoute même que ce nouveau logo dégagePeu avare en qualificatif de toutes sortes,, afin de redessiner le. Au delà il s'agit d'instaurerIl s'agit d'un. Bien évidemment,et s'insère dans un spectre élargi, dans une gamme de bleus, afin de garantir unequi sont un moyen visuel pour répondre à un message. Ainsi, pour chaque réactions, les couleurs ont été elles-aussi ajustées afin de garantirEn conclusion, Meta indique vouloir continuer à faire évoluer la conception de Facebook pour répondre aux besoins de ses utilisateurs.