Moins de 2000€ pour l'Equinox 2, le télescope connecté français (bientôt en test sur Mac4Ever)

Equinox 2, entre Vespera et Stellina

Spécifications techniques

• Capteur Sony Exmoor IMX224 de 6,4MP

• Champ de vision 34 x 47 Arcmin

• Magnitude limite 18.2

• Miroir 114cm

• Focale 450mm

• Poids 9kg (avec le tripode)

• 12H d'autonome

• Stockage 64 Go

Parmi ces startup hexagonales à succès, le marseillaiset aujourd'hui seulement, à un tarif inédit pour le Black Friday :Pour rappel,, mais utilisent votre smartphone pour transmettre les images. Ce système permet surtout desans s'encombrer d'un important dispositif motorisé et informatisé, réservé aux plus aguerris. J'ai tendance à qualifier ces solutions, ce qui déplait parfois à certains car l'observation devient alors plus accessible -ce qui est justement l'idée.En fait, Unistellar a, et les dimensions de l'engin . Du coup, le prix n'est pas aussi agressif que son concurrent Vespera, dont le zoom est moins efficace (Focale de 200mm) mais qui est aussi beaucoup plus compact.Comme vous le verrez dans notre test à venir très prochainement,Plus polyvalent, ce modèle permet en effet, comme la Lune ou les planètes du système solaire, et même pourquoi pas, quelques satellites artificiels., c'est clairement une affaire !Voici lesde ce modèle :