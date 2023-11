Illégal ? L’abonnement hors de prix de Meta et Instagram est attaqué en justice !

Rappel

Un procédé illégal !

Ma vie privée est None Of Your Business

Depuis le 2 novembre, il est possible d’accéder à Meta (ex-Facebook) et Instagram sans subir les publicités, et ce, via un abonnement payant. D’après le groupe, il s’agit ici de se. Les usagers dans l'UE, la Suisse et le reste de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechenstein) disposeraient désormais d’un choix :Malheureusement, tout cela a un prix conséquent ! Il faudra compters’il est pris depuis un ordinateur, etsi on passe par les applications mobiles sur smartphones.Autant l’annonce, que le prix ou les raisons expliquées ont déclenché de vives réactions, notamment en France.Depuis plusieurs jours,. Dans une plainte déposée ce 28 novembre, le groupe d’origine autrichienne fondé par Max Schrems a pris les choses en main. Il faut dire que ce dernier -dont la devise est- n’en est pas à son premier procès et a régulièrement fait condamner les grandes plateformes américaines.Le groupe estime le forfait payant de Facebook. Sur son site , il explique que la démarche est vicieuse, car la plateforme doit obtenir le consentement de ses utilisateurs pour récolter et utiliser les données personnelles pour diffuser des publicités ciblées.