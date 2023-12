Meta lance son compte à rebours pour Threads, le concurrent de X (Twitter)

Plus que 3 jours !

X doit-il craindre Threads ?

Désormais, Meta affiche un. Forcément avec les dernières révélations du, on peut donc penser qu'il ne reste que trois jours, ce qui nous amène au 14 décembre 2023 avant que Threads ne débarque en Europe ! Il y a quelques jours on apprenait que le concurrent de Twitter pourrait bien arriver en décembre sur le vieux continent -sans toutefois disposer d'une date exacte.Même si rien n'a été officialisé,On pourra ainsi désolidariser ses comptes Threads et Instagram (ce qu’Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, a fait la semaine dernière). Auparavant, il était impossible d’en supprimer un, sans faire disparaître l’autre.(autre point de friction avec Bruxelles), y compris pour ceux qui n'ont pas de compte Meta. En revanche, il faudra bien se créer un compte pour écrire des publications. Il reste à savoir si l'Europe permettra de donner une impulsion à cette nouvelle plateforme ou si elle sera réfractaire à cet énième réseau sous la coupe de Mark Zuckerberg.. Pour cela, il lui faudra sans doute récupérer quelques fonctions essentielles manquant à l’appel, à commencer par les messages privés !