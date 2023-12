Threads, le concurrent de X (Twitter), est dispo en France

Comment l’installer ?

tweets

X doit-il craindre Threads ?

Threads, an Instagram app Instagram, Inc. Télécharger

Depuis la semaine dernière, Meta affichait un, indiquant un lancement pour le 14 décembre 2023. Voilà qui est désormais chose faite ! Le compteur a été remplacé par une page d’accueil pour orienter les futurs utilisateurs.. Si vous avez un compte Instagram, il vous suffit d’aller sur votre page de profil et de cliquer sur les paramètres (les trois barres parallèles en haut à droite. En cliquant sur le 2e lien vous serez basculé sur l’App Store pour la télécharger également.On peut donc aimer, commenter ou partager les messages postés sur la plateforme. Sur le profil d'un utilisateur, on a accès aux messages qu'il a postés (et qui s’appelle des…threads). Ces derniers peuvent contenir jusqu'à 500 caractères, contre 280 sur X pour les non-abonnés à Xblue.Légalement,On pourra ainsi désolidariser ses comptes Threads et Instagram (ce qu’Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, a fait la semaine dernière). Auparavant, il était impossible d’en supprimer un, sans faire disparaître l’autre.(autre point de friction avec Bruxelles), y compris pour ceux qui n'ont pas de compte Meta. En revanche, il faudra bien se créer un compte pour écrire des publications. Il reste à savoir si l'Europe permettra de donner une impulsion à cette nouvelle plateforme ou si elle sera réfractaire à cet énième réseau sous la coupe de Mark Zuckerberg.. Pour cela, il lui faudra sans doute récupérer quelques fonctions essentielles manquant à l’appel, à commencer par les messages privés ! En attendant, Meta assume complètement son rôle de concurrent et de challenger -quitte à afficher une interface très similaire à Twitter. Il ne reste plus à attendre de voir si cette nouvelle plateforme relèvera le défi !