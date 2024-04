La conteuse française Ma Fabrique à Histoires de Lunii au meilleur prix pour les French Days !

Ma Fabrique à Histoires de Lunii à 54,90€

L'appareil, que j'ai utilisé avec bonheur en famille, est destiné aux enfants et leur. Une application dédiée est proposée sur iOS et Android, ainsi que le Luniistore sur Mac et PC afin d'ajouter de nouvelles histoires, ou même d'enregistrer vos propres créations. Ce nouveau modèle permet également de transférer des Livres audio en sans fil (le Wi-Fi se coupe totalement une fois le transfert effectué).L'appareil n'est pas pensé pour remplacer un parent, maisau moment du coucher.Lunii propose également le casque audio Octave. Ce dernier est ajustable et pliable, résistant, etainsi que d'un second port mini jack 3,5 millimètres afin d'écouter les histoires à plusieurs.