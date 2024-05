Microsoft et OpenAI (ChatGPT), un investissement motivé par la peur

Des investissements proportionnels aux inquiétudes

Un très bon e-mail qui explique pourquoi je veux que nous fassions cela... et aussi pourquoi nous veillerons ensuite à ce que nos responsables de l'infra exécutent

très, très inquiet

Quand ils ont utilisé toute l'infrastructure qu'ils avaient construite pour créer des modèles que nous ne pouvions pas facilement reproduire, j'ai commencé à prendre les choses plus au sérieux …/… Et alors que je creusais pour essayer de comprendre où se trouvaient tous les écarts de capacités entre Google et nous en matière de formation de modèles, je suis devenu très, très inquiet

des emplettes fructueuses

équipes de base d'apprentissage profond au sein de chacune de ces plus grandes équipes sont très petites, et leurs ambitions ont également été limitées, ce qui signifie que même si nous commençons à leur fournir des ressources, elles doivent encore passer par un processus d'apprentissage pour évoluer …/… Et nous avons plusieurs années de retard sur la concurrence en termes d'échelle de ML

intéressante

Ainsi, on en apprend un peu plus sur l’arrivée de l’IA dans le monde avec les craintes du CEO de Microsoft, Satya Nadella. En effet, dans diverses correspondances, datant de 2019, ce dernier s’alarmait du leadership de Google en matière d’IA.Ainsi, dans ces discussions entre exécutifs, le CEO transmet un long message du CTO -Kevin Scott- à la CFO -Amy Hood-.. Pour lui, la chose est entendue, Micorcosft doit s’associer à OpenAICar le CTO de Microsoft se disait alorsde la croissance rapide des capacités d’IA de Google et en négliger les avancées serait un grossière erreur :En effet, lesFinalement la concurrence a du bon et la croissance d’OpenAI a été jugéeau point de débloquer ce fameux milliard de dollars en 2019 (avant d’autres investissements pour un total actuel de 13 milliards). Cela a permis de