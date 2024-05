La 6G atteint des débits impressionnants : 20 fois plus rapide que la 5G !

De premiers tests impressionnants en 6G !

sub-terahertz

100 Gb/s à 100 mètres !

faciliter les applications émergentes telles que les UAV, HT, IoE, Industry 5.0 et la conduite autonome collaborative,

Alors que le logo officiel de la 6G (voir ci-dessus) a été approuvé par la 3GPP (l'organisme en charge des certifications et spécifications techniques pour les réseaux mobiles) le 23 avril dernier , plusieurs sociétés japonaises se sont regroupées afin de concevoir le matériel permettant de mener. Ainsi, Docomo, NTT, NEC et Fujitsu ont mis au point les appareils nécessaires mettant à profit les bandesqui se situent entre 100 GHz et 300 GHz afin de vérifier quels débits peuvent être atteints grâce à cette technologie.Cet essai mené sur les terres japonaises a été plus que concluant puisque(4,9 Gb/s). Bien évidemment, l'expérience a été menée dans des conditions favorables que l'on ne retrouvera que rarement en usage réel. Il n'y avait en effet aucun obstacle entre l'émetteur et le récepteur, mais cela permet tout de même d'avoir une idée des gains attendus.Comme pour ses devancières,. En sus de pouvoir télécharger des données à une vitesse plus qu'impressionnante, la 6G devraitle tout en proposant un réseau plus fiable que la 5G tout en étant plus efficace sur le plan de la consommation d'énergie (à débits équivalents).Outre des débits en très nette hausse, cette technologie devrait donc permettre de simplifier la gestion de certaines applications complexes à distance, comme la conduite autonome, et permettre de faire face aux besoins grandissant en bande passante pour certains usages très exigeants sur ce point.. D'ici là, la 5G devrait jouir d'une meilleure couverture au niveau mondial et fournir enfin son plein potentiel, notamment avec l'arrivée de la 5G millimétrique sur davantage de territoires.