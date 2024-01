Ce gril boosté à l'IA cuit votre steak à la perfection en 90 secondes

Seergrills Perfecta

Un faux-filet cuit en 90 secondes

infrarouge

Comme chaque année, les allées du CES 2024 regorgent d'appareils étonnants, et parfois insolites. A première vue, le Perfecta de la société anglaise Seergrills pourrait passer pour une machine high tech conçue pour tout autre chose que la cuisson, mais il n'en est rien. Il s'agit, selon le constructeur(comme 97% des appareils présentés cette année, cette une tendance très nette) afin de proposer un fonctionnement optimal.Doté d'un écran tactile, de deux plaques de cuissonmontant à 900 degrés, de capteurs mesurant l'épaisseur de la viande, d'un processeur quad-core et de la technologie maison Neuralfire,, le tout en respectant à la lettre le degré de cuisson indiqué au préalable. Selon le constructeur, le Perfecta cuit à la perfection tout type de viande en environ 10 fois moins de temps qu'un appareil traditionnel, le tout en consommant moins d'énergie.La cuisson à la verticale évite les flammes, la fumée et la vapeur d'eau étant évacuées par le haut, et les graisses retombent dans un réceptacle passant au lave-vaisselle. Le Perfecta dispose d'un mode four et rôtissoire afin de varier les plaisir avec des pizzas et de la volaille.ce qui fait cher le steack, même bien cuit par une IA portant une toque.