Samsung dévoile une bague connectée, concurrente de l'Oura

Après des années de rumeurs, la marque a confirmé son. On a d'ailleurs pu entrevoir -très succinctement- son design, sobre et élégant.La présentation d'hier soir confirme qu'il s'agit bien d'unComme une smartwatch, il sera possible de recueillir des données avec son smartphone via une app dédiée.Pour autant en moins de 30 secondes, on a surtout beaucoup plus de questions que de réponse. En effet, Samsung n'a fourni(sa charge ?). De même, elle s'est montrée très succincte sur les autres fonctions ou sa compatibilité (seulement avec les produits Samsung ?). De même, en dehors de la vidéo, aucun exemplaire physique n'était disponible pour la presse.En guise de réponse, on peut se référer à un brevet de 2018 , qui évoquait modèle de bague connectée, à mi chemin entre la télécommande et l’anneau unique. Cette dernière permettrait de contrôler tous les appareils intelligents d'un mouvement de doigt et offrirait des données biométriques.. En pratique, la bague comporterait au moins un capteur inertiel afin de lire les gestes (vitesse, amplitude ou rapidité ?). De plus, un capteur tactile serait appliqué sur la surface de l'anneau pour améliorer l'interactivité.