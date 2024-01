Samsung dévoile un Galaxy S24, boosté à l'IA mais tout à fait conforme aux fuites

Un look d'iPhone 15

Sans grande surprise, les modèles S et S+ présentent. On retrouve un écran plat, des bords minces avec une coupe franche et des angles bien pointus. Confirmant la rumeur,, comme les iPhone 15 Pro et i Phone 15 Pro Max ,qui se veut plus léger que l'acier inoxydable. La nouvelle finition répond d'ailleurs au nom d'Armor Aluminium (certifiée IP68).Pas de disposition en triangle comme chez Apple ! Le Sud-Coréen place ses capteurs. Côté coloris, on reste dans la sobriété avec deux robes classiques Noir et Argent, accompagnés d'un Crème et d'un Indigo. Samsung complète sa palette avec trois couleurs Exclusives, Orange, Bleu et Vert.Les trois smartphones sont en effet dotés de, qui va certainement malmener un Siri en perte de vitesse depuis de nombreuses années.Notons que Galaxy AI prend en charge la fameuse fonction, qui permet deCet interprète sera très interessant de tester lors des JO de Paris) permettra à deux personnes de converser dans différentes langues.. Chat Assist -un bot conversationnel intégré au clavier Samsung pourra aussi traduire des messages en temps réel en 13 langues. Android Auto sera capable de r. Transcript Assist pourra retranscrire, résumer et traduire les enregistrements. Enfin, Note Assist dva pouvoir proposer des résumés et des modèles générés par l'IA., une option qui permet aux utilisateurs de dessiner des cercles, de surligneur, de griffonner ou d'appuyer sur des éléments sur l'écran pour voir et affiner les résultats de recherche.Les Galaxy S24 et S24+ ont un capteur principal de 50 MP capable de filmer jusqu’en 8K et un double téléphoto x2 et x3, avec un zoom numérique jusqu'à x30. Quant à lui,avec un quad téléphone : x2, x3, x5 et x10, ainsi qu’un zoom numérique allant jusqu’à x100.Côté écran, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ont des dalles de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces (le premier en FHD+ et les deux autres en QHD+). Tous affichent une luminosité très élevée de 2600 nits (contre 2000 nits maxi pour la gamme iPhone 15). Le Galaxy S24 embarque(ou 256 Go) de stockage, contrede stockage par défaut (512 Go en option) pour le S24+. Le S24 Ultra est évidemment mieux loti avecde stockage.Au niveau du processeur, les S24 et S24+ embarquent un, alors que le S24 Ultra est équipé pour sa part d'un. Enfin, les batteries oscillentselon le modèle avec une charge rapide permettant d’obtenir une rechargeLe S24 commence à 899 euros, le S24+ à 1169 euros et le S24 Ultra à 1469 euros !