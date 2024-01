Voici le premier écran MicroLED transparent au monde !

Un écran MicroLED transparent signé Samsung

Une première mondiale, pas avant 2030 dans votre salon

Après les écrans OLED transparents des années précédentes,. Pour rappel, la technologie MicroLED (à ne pas confondre avec le mini-LED, qui est simplement un LCD avec davantage de zones d'éclairage) cumule les avantages de l'OLED, avec des pixels auto-émissifs (chaque pixel produit sa propre lumière) et donc une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds, et du LCD avec une luminosité maximale très élevée, parfaite pour le HDR, le tout en proposant un temps de réponse très rapide et une durée de vie importante (pas de soucis de brûlure comme sur l'OLED).(un modèle 110 pouces s'échange actuellement contre plus de 150 000 euros, ce qui devrait refroidir les ardeurs des plus enthousiastes) et le modèle transparent de Samsung, certainement encore plus onéreux, sert surtout à démontrer les possibilités de la technologie. Notons que le prototype présenté sur le stand est, permettant de donner l'impression que l'imagedans les air.Selon Samsung, la technologie MicroLED est intéressante pour les écrans transparents car sa luminosité supérieure la rend moins sensible à la lumière ambiante. Ce point est important car un des cas d'usage est de, comme de la fumée, ou des informations sous la forme de textes ou de vidéos.Sur les prototypes des années précédentes en OLED, les constructeur proposaient souvent un voile opaque qui se déroulait derrière la dalle afin d'offrir un meilleur rendu (ce qui retire de fait l'effet transparent) pour une utilisation plus traditionnelle. Le mode transparent (sans le voile) permet également quelques effets,Si nous pourrions disposer de dalle MicroLED sur de petites diagonales, comme une Apple Watch , dans un avenir plus ou moins proche, l. Pas de panique donc, votre OLED flambant neuf a encore de belles années devant lui.