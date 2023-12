Les Samsung Galaxy S24 n'ont plus rien à dévoiler !

Un look d'iPhone 15

Et les Specs ?

Image @ Evan Blass / X

Conformes à de précédents rendus 3D, les modèles S et + (à droite de l'image ci-après) présente. Le modèle possède quant à lui un écran plat et des côtés droit avec une coupe franche et des angles bien pointus. À noter que, comme les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.En revanche, le Sud-Coréen garde ses. Côté coloris, les trois modèles se déclineront en deux robes classiques Onyx Black (noir), Marble Grey (gris), et deux pastels Cobalt Violet (parme) et Amber Yellow (jaune pâle).D'après ces images en fuite, les Galaxy S24 et S24+ auraient un capteur principal de 50 MP capable de filmer jusqu’en 8K et un double téléphoto x2 et x3, avec un zoom numérique jusqu'à x30. Quant à lui, lavec un quad téléphoto : x2, x3, x5 et x10, ainsi qu’un zoom numérique allant jusqu’à x100.Côté écran, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra auront des dalles de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces (le premier en Full HD+ et les deux autres en QHD+). Tous affichent une luminosité très élevée de 2600 nits (contre 2000 nits maxi pour la gamme iPhone 15). Le Galaxy S24 devrait embarquer(ou 256 Go) de stockage, contrede stockage par défaut (512 Go en option) pour le S24+. Le S24 Ultra sera évidemment mieux loti avecde stockage.Côté processeur, l’ensemble de la gamme serait équipée d’un. Enfin, les batteries oscilleraientselon le modèle avec une charge rapide permettant d’obtenir une recharge