WhatsApp, dernière ligne droite avant l'interopérabilité !

Une interopérabilité presque finie !

pas offrir le même niveau de confidentialité et de sécurité

Petit rappel historique !

En septembre dernier, la Commission européenne a dévoilé la liste des entreprises techs, soumises, à de nouvelles règles plus strictes concernant les pratiques anticoncurrentielles. Dans le lot, on retrouvaitSelon Dick Brouwer (directeur de l'ingénierie chez WhatsApp), l'interopérabilité se focalisera au départ. Pour tout ce qui est appels et discussions de groupe, la transposition prendra un peu plus de temps, et aura lieu au cours des prochaines années, conformément aux règles de l'UE.Apparemment, les utilisateurs qui optent pour l'interopérabilité verront les messages d'autres applications, car la plateforme précise qu'elle ne pourra(un utilisateur averti en vaut deux !).Pour envoyer des messages, les applications tierces devront chiffrer le contenu à l'aide du protocole Signal, et devront également se connecter aux serveurs de WhatsApp pour recevoir des messages. La plateforme permettra également à d'autres clients d'utiliser différents protocoles de chiffrement si ces derniers peuvent démontrer qu'ils respectent les normes de sécurité décrites par WhatsApp dans ses directives.Avec le DMA, les contrôleurs d’accès () n’ont(ce dernier point va être complexe à mettre en oeuvre).Ils ne peuvent(par exemple des navigateurs ou des moteurs de recherche). L'utilisateur doit pouvoir désinstaller les logiciels ou applications préinstallés sur son ordinateur, son smartphone ou sa tablette.Le règlement garantit aussi la possibilité pour une entreprise utilisatrice (les développeurs) deainsi que de conclure des contrats directement avec ses clients ou de proposer ses propres services indépendamment de la plateforme.Pour faire la, une entreprise -notamment un vendeur en ligne- peut demander l’accès aux données générées par ses activités (performance marketing…). Elle peut également obtenir les informations liées aux annonces publicitaires qu’elle finance sur une plateforme.