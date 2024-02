Adobe modernise les PDF avec une IA dans Acrobat

AI Assistant : va recommander des questions basées sur le contenu d'un PDF et répondre aux questions sur ce qu'il y a dans le document - via une interface conversationnelle intuitive.



Generative summary : améliorer la compréhension rapide d'un contenu dans des documents longs, avec de courts aperçus dans des formats faciles à lire.



Intelligent citations : le moteur personnalisé d'Adobe, qui va générer des citations afin que les clients puissent facilement vérifier la source des réponses d'IA Assistant.



Easy navigation : des liens cliquables vont aider à trouver rapidement ce dont on a besoin dans de longs documents afin qu'ils puissent concentrer leur temps pour explorer et agir sur les informations les plus importantes.



Formatted output : AI Assistant peut consolider et formater des informations dans les principaux points à retenir, le texte pour les e-mails, les présentations, les rapports et plus encore. Un bouton « copier » facilite la découpe, le collage et le passage.



Respect for customer data : les fonctionnalités d'AI Assistant dans Reader et Acrobat sont régies par des protocoles de sécurité des données et aucun contenu de document client n'est stocké ou utilisé pour la formation d'AI Assistant sans leur consentement.



Beyond PDF : Les clients peuvent utiliser AI Assistant avec toutes sortes de formats de documents (Word, PowerPoint, transcriptions de réunions, etc.)