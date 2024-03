WhatsApp abaisse l'âge minimum (temps d'écran ? majorité numérique ?)

quel intérêt ?

Rédaction actuelle des CGV de WhatsApp



Âge. Si vous résidez dans un pays ou un territoire de la Région européenne, vous devez avoir au moins 16 ans pour pouvoir utiliser nos Services ou l'âge minimum requis dans votre pays ou votre territoire pour vous inscrire ou utiliser nos Services sans autorisation parentale.



Si vous résidez dans tout autre pays ou territoire en dehors de la Région européenne, vous devez avoir au moins 13 ans pour pouvoir utiliser nos Services ou l'âge minimum requis dans votre pays ou votre territoire pour vous inscrire ou pour utiliser nos Services.



Outre l'âge minimum requis pour pouvoir utiliser nos Services en vertu de la loi en vigueur, si vous êtes trop jeune pour être en mesure d'accepter nos Conditions dans votre pays ou votre territoire, un parent ou tuteur doit accepter ces Conditions en votre nom afin que vous puissiez utiliser les Services. Veuillez demander à votre parent ou votre tuteur de lire les présentes Conditions avec vous.

La plateforme -qui est également considérée un réseau social- vient en effet de modifier ses CGU, qui entreront en vigueur le 11 avril 2024.. En guise d'explication, elle précise qu'il s'agit là d'amener une. En effet hors de l'UE, l'âge est de 13 ans, notamment aux Etats-Unis. Il ne faudrait pas gêner les utilisateurs de moins de 16 ans une fois arrivés en Europe...Combien personnes de moins entre 13 et 16 ans sont vraiment concernées (aux dernières nouvelles, l'afflux de cette tranche d'âge en Europe reste assez limitée) ? Que se passe-t-il dans les pays où la majorité numérique est supérieure à 13 ans (exemple au hasard, comme en France où elle est censé être à 15 ans) ?A l'heure où tout le monde critique les réseaux et leur influence, parle même de les limiter ou les interdire, et où le temps de plus en plus important passé par les plus jeunes devant un écran, on peut se demander s'il était vraimentopportun de procéder à une telle mesure...