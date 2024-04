TikTok Lite, la nouvelle app qui rémunère le temps d'écran !

Payer le temps d'écran !

une vitesse de téléchargement plus rapide et des coûts de données moins élevés

vous pourrez participer à différentes tâches passionnantes vous permettant d’accumuler des points, qui pourront ensuite être échangés contre des récompenses

Des chèques cadeaux amazon

centre des récompenses

TikTok Lite:explore & soutiens Tiktok Ltd. Télécharger

Cette application est déjà disponible depuis quelques mois au Japon et en Corée du Sud. Globalement,qui promet. Ce principe a déjà été développé pas plusieurs plateforme -comme Facebook par exemple-, et ce, avec plus ou moins de succès.Mais le problème ne réside pas dans l'arrivé d'un petit nouveau mais bien dans son mode de fonctionnement.Dans l'application, on trouve une rubriquedans la barre du menu. Au premier téléchargement, l'abonné reçoit 300 pièces virtuelles. D'après le barème applicable, il est ainsipour récolter des pièces virtuelles (entre 200 et 600). Mais d'autres actions sur la plateformes rapportent aussi : par exemple, liker trois vidéos permet de recevoir 150 pièces virtuelles ! Ou encore le temps passé simplement à visionner des vidéos (1 500 pièces virtuelles pour 10 minutes).Et que fait-on de ces pièces ? Plusieurs possibilités s'offrent à vous.. Pour le moment, il n'y a que cette enseigne mais d'autres pourraient suivre prochainement. Enfin, les pièces virtuelles peuvent aussi être utilisées pour envoyer des cadeaux virtuels à ses créateurs préférés !En guise de pare-feu, on note que l'application prévoit unepour pouvoir convertir ses pièces, en fournissant une preuve officielle (un Scan de sa carte d'identité ou de son permis de conduire.......) ! Voila qui devrait relancer les débats et les critiques sur ce système ou encore la sécurité des données...